China TMK Battery Systems veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

China TMK Battery Systems gab am 14.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 25,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 2,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at