China TMK Battery Systems: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

China TMK Battery Systems hat am 27.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3442,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at