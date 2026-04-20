FORM Holdings Aktie
WKN DE: A2AJ0M / ISIN: US34634E1029
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20.04.2026 06:03:28
China to form brokerage with US$86 billion assets by merging firms
Beijing is trying to develop its domestic investment banks to allow them to compete with global heavyweightsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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