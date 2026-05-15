Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
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15.05.2026 06:09:49
China to produce Jeep and Peugeot cars under €1bn Dongfeng deal
Stellantis is latest foreign automaker announcing plans to export Chinese-made EVsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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