China Tourism Group Duty Free legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

China Tourism Group Duty Free stellte am 20.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,28 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,180 HKD je Aktie vermeldet.

China Tourism Group Duty Free hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,17 Milliarden HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14,55 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0,277 HKD gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 15,10 Milliarden HKD ausgegangen.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,88 HKD. Im Vorjahr waren 2,24 HKD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 4,88 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 58,23 Milliarden HKD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 61,22 Milliarden HKD umgesetzt.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 2,04 HKD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 60,91 Milliarden HKD taxiert.

Redaktion finanzen.at