China Tourism Group Duty Free mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

China Tourism Group Duty Free ließ sich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat China Tourism Group Duty Free die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 1,28 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte China Tourism Group Duty Free 1,00 HKD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat China Tourism Group Duty Free im vergangenen Quartal 19,08 Milliarden HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte China Tourism Group Duty Free 17,90 Milliarden HKD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at