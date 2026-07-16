China Tourism Group Duty Free vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

China Tourism Group Duty Free stellte am 14.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 0,42 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei China Tourism Group Duty Free noch ein Gewinn pro Aktie von 0,350 HKD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,05 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,30 Milliarden HKD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,31 Milliarden HKD umgesetzt.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0,525 HKD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 13,51 Milliarden HKD geschätzt.

Redaktion finanzen.at