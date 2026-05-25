Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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25.05.2026 06:47:49
China trading curbs may hit HK$250 billion of Hong Kong assets
It comes as more mainland investors chase higher returns in the US and other overseas marketsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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