Oliver Aktie
WKN: 877357 / ISIN: JP3200600009
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04.06.2026 11:56:00
China und Deutschland: Ökonom Oliver Koppel warnt vor Ausverkauf deutscher Patente
Deutsche Patente wandern immer öfter in den Besitz Chinas. Ökonom Oliver Koppel warnt vor Know-how-Abfluss – und rät zu einem harten Vorgehen gegen Konzerne aus der Volksrepublik, die hiesige Firmen übernehmen wollen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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