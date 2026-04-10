10.04.2026 14:59:39

China und Nordkorea wollen Austausch verstärken

PJÖNGJANG (dpa-AFX) - Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat bei einem Treffen mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi angekündigt, den Austausch beider Länder zu intensivieren. Zudem seien Pjöngjang und Peking bereit, eine angemessene Rolle für Frieden und Stabilität in der Welt zu spielen, sagte Kim nach Angaben des chinesischen Außenministeriums.

Wang sagte demnach, China und Nordkorea sollten in Anbetracht der internationalen Lage ihre Souveränität, Sicherheit und Entwicklungsinteressen entschlossen verteidigen. Ebenfalls wolle man die Kommunikation und Koordination in wichtigen internationalen und regionalen Angelegenheiten weiter verstärken.

Wangs erster Nordkorea-Besuch seit sechs Jahren kam gut einen Monat vor der geplanten China-Reise von US-Präsident Donald Trump. China gilt als wichtiger Unterstützer des international isolierten Nordkorea. Jüngst hatten beide Seiten Zug- und Flugverbindungen wieder aufgenommen, die mit Beginn der Corona-Pandemie gestrichen worden waren.

Nordkorea und China verbinden historisch enge Beziehungen: Während des Korea-Kriegs (1950-1953) kämpften Truppen der chinesischen Volksbefreiungsarmee an der Seite des kommunistischen Nordkoreas. Bis heute ist Nordkorea das einzige Land, dem China mit einem Abkommen militärische Unterstützung im Verteidigungsfall zugesichert hat./jon/DP/nas

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