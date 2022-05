China und Putin belasten Europas Börsen

Frankfurt (Reuters) - Wegen der Abkühlung der Konjunktur beim wichtigen Handelspartner China ziehen sich Anleger aus den europäischen Aktienmärkten zurück.

Außerdem blickten sie am Montag mit sorgenvoller Miene auf die Militärparade in Moskau zum Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Nazi-Deutschland 1945. "Wir haben im Moment überall Risiken", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. "Da fällt es schwer, positiv in die Zukunft zu schauen." Dax und EuroStoxx50 fielen um jeweils etwa ein Prozent auf 13.549 beziehungsweise 3584 Punkte.

Der russische Präsident Wladimir Putin warf bei einer Rede dem Westen vor, eine Invasion seines Landes vorzubereiten. Eine Generalmobilmachung oder den Einsatz neuer Waffensysteme kündigte er entgegen jüngsten Befürchtungen an der Börse nicht an.

LOCKDOWNS SETZEN CHINAS WIRTSCHAFT ZU

Ein Stimmungsdämpfer war das verlangsamte Wachstum der chinesischen Exporte. Hier schlage die Null-Covid-Politik mit ihren harten Pandemie-Beschränkungen durch, sagte Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets. "Die Aussicht auf eine Entspannung bei den Lieferketten-Sorgen scheint weiter entfernt als noch vor ein paar Monaten."

Die chinesischen Lockdowns schürten auch Ängste vor einer sinkenden Metall-Nachfrage. In Shanghai fielen die Preise für Eisenerz und Stahl um jeweils rund zwei Prozent auf 949,50 Yuan (141 Dollar) beziehungsweise 5051 Yuan (751 Dollar) je Tonne. Kupfer verbilligte sich an der Börse LME um zwei Prozent auf 9227 Dollar je Tonne. Dies drückte den Index der europäischen Rohstoffwerte zeitweise um fast vier Prozent ins Minus.

WANN ZIEHT DIE EZB NACH UND HEBT DIE ZINSEN AN?

Gleichzeitig nahmen die Spekulationen um eine nahende Zinserhöhung der Europäische Zentralbank (EZB) zu. Die jüngsten Äußerungen führender Notenbanker ließen darauf schließen, dass immer mehr von ihnen Handlungsbedarf sähen", sagte Volkswirt George Buckley von der Investmentbank Nomura. Zuletzt hatten die Notenbankchefs Finnlands und Österreichs hierfür plädiert.

Dies löste eine erneute Verkaufswelle bei europäischen Staatsanleihen aus. Im Gegenzug stieg die Rendite der zehnjährigen Bundestitel zeitweise auf ein Acht-Jahres-Hoch von 1,163 Prozent. Gleichzeitig stieg der Risikoaufschlag (Spread) für vergleichbare Papiere Italiens auf den höchsten Stand seit zwei Jahren.

Dem Euro halfen die EZB-Spekulationen aber wenig. Er fiel auf 1,0502 Dollar. Außerdem profitiere die Weltleitwährung im aktuell unsicheren Umfeld von ihrem Image als "sicherer Hafen", schrieben die Analysten der Barclays Bank. Daher stieg der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, um bis zu 0,4 Prozent auf ein 19-1/2-Jahres-Hoch von 104,19 Punkten.

Bei den deutschen Aktienwerten konnte Infineon ein überraschend großes Umsatzplus und angehobene Jahresziele nicht in Kursgewinne ummünzen. Die Titel des Chip-Herstellers fielen um drei Prozent. Die moderate Erhöhung sei erwartet worden, schrieb Analyst Janardan Menon von der Investmentbank Jefferies. Außerdem deute die nicht nur bei Infineon steigende Verweildauer von Produkten in den Lagern auf einen Abschwung der Branchenkonjunktur im kommenden Jahr hin.