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13.05.2026 11:33:39

China und USA sprechen vor Trump-Besuch über Handelsfragen

INCHEON (dpa-AFX) - Im Handelsstreit zwischen den USA und China haben die Chefunterhändler beider Seiten kurz vor dem Peking-Besuch von US-Präsident Donald Trump über Handels- und Wirtschaftsprobleme gesprochen. Wie Chinas amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, waren die Gespräche zwischen Vize-Ministerpräsident He Lifeng und US-Finanzminister Scott Bessent in Incheon nahe der südkoreanischen Hauptstadt Seoul "offen" und "konstruktiv". Zudem unterhielten sich beide demnach über die Zusammenarbeit beider Länder.

Bessent und He sprachen einen Tag vor dem Beginn des Peking-Besuchs von US-Präsident Donald Trump. Das chinesische Außenministerium hieß Trump vorab bereits willkommen. Trump und Staatschef Xi Jinping würden sich dann über Hauptfragen der US-China-Beziehungen und des "Weltfriedens" unterhalten, sagte Sprecher Guo Jiakun.

Trump reist mit einer hochrangigen Wirtschaftsdelegation in die chinesische Hauptstadt, darunter Nvidia-Chef (NVIDIA) Jensen Huang, Tesla-Chef (Tesla) Elon Musk und Apple-Chef (Apple) Tim Cook. Der Besuch gilt als wichtiger Test für das Verhältnis der beiden größten Volkswirtschaften. Neben Handel und Marktzugang dürften auch Exportkontrollen auf Technologie, der Iran-Krieg und Taiwan zur Sprache kommen./fkr/DP/zb

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