China United Network Communications präsentierte Quartalsergebnisse

China United Network Communications hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,05 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,080 CNY je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 93,28 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 92,78 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at