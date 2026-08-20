China United Network Communications: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

China United Network Communications hat am 18.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte China United Network Communications ein EPS von 0,120 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 98,54 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 1,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 96,85 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at