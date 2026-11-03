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03.11.2026 06:31:28
China United Travel hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
China United Travel gab am 31.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurden 0,04 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte China United Travel -0,030 CNY je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz wurden 545,6 Millionen CNY gegenüber 128,1 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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