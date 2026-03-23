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23.03.2026 06:31:29
China United Travel: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
China United Travel hat am 20.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das China United Travel ein Ergebnis je Aktie von -0,070 CNY vermeldet.
Umsatzseitig wurden 104,8 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte China United Travel 75,9 Millionen CNY umgesetzt.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,070 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte China United Travel -0,130 CNY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite standen 427,06 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 364,63 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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