China unter Beobachtung: Lieferprobleme und Modellwechsel bremsen Mercedes

Für den Autobauer Mercedes beginnt das neue Jahr mit einigen Schlaglöchern. Vor allem in der PKW-Sparte läuft es nicht rund. Allerdings hatte der Konzern dies schon in Aussicht gestellt. An den Jahreszielen wollen die Stuttgarter indes nicht rütteln. Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Zum vollständigen Artikel