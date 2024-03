China Vanke-Aktie steigt: Behörden drängen Banken offenbar zu mehr Hilfen für China Vanke

Außerdem hätten sie Anleihegläubiger gebeten, einer Verlängerung der Rückzahlungsfristen zuzustimmen, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Vanke -Aktien stiegen daraufhin letztlich um 3,05 Prozent auf 9,46 Yuan. Die Immobilienfirma wollte sich zu diesem Thema nicht äußern. Die chinesische Finanzaufsicht und das Informationsbüro des Staatsrats waren für einen Kommentar zunächst nicht zu erreichen.

Wegen Spekulationen um einen Zahlungsausfall waren Aktien und Anleihen von Vanke zuletzt unter Verkaufsdruck geraten. Am Freitag hatte der Immobilienriese mitgeteilt, einen am Montag fälligen Bond im Volumen von 630 Millionen Dollar zurückzahlen zu können. Der chinesische Immobiliensektor, der für ein Viertel der Wirtschaftsleistung der Volksrepublik steht, steckt seit Jahren in der Krise. Die prominentesten Konzerne in Zahlungsschwierigkeiten sind China Evergrande und Country Garden. Staatliche Hilfen für die Branche brachten bisher kaum Erfolg.

Hongkong/Shanghai/Peking (Reuters)