China Vanke: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

China Vanke hat am 31.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,36 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,180 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat China Vanke im vergangenen Quartal 10,21 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 40,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte China Vanke 17,27 Milliarden USD umsetzen können.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,520 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte China Vanke -0,290 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 31,88 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 32,77 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 48,11 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at