16.12.2025 09:09:45
China verhängt Anti-Dumping-Zölle auf Schweinefleisch aus der EU
DOW JONES--China verhängt Anti-Dumping-Zölle auf Schweinefleisch aus der EU. Wie das Handelsministerium mitteilte, belaufen sich die Zölle auf 4,9 bis 19,8 Prozent und treten am Mittwoch in Kraft. Sie sollen für fünf Jahre gelten.
