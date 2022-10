China wächst stärker als erwartet - Arbeitslosigkeit steigt

Peking (Reuters) - Die chinesische Wirtschaft hat sich im dritten Quartal trotz Corona-Lockdowns in Metropolen wie Shanghai, Immobilienkrise und weltweiter Konjunkturabkühlung stärker erholt als erwartet.

Das Bruttoinlandsprodukt der nach den USA zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt stieg von Juli bis September um 3,9 Prozent zum Vorjahreszeitraum, wie das Statistikamt am Montag in Peking mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Analysten hatte mit einem geringeren Wachstum von 3,4 Prozent gerechnet, nachdem es im Vorquartal nur zu einem Plus von 0,4 Prozent gereicht hatte. Doch besonders die Industrie zeigte sich zuletzt formverbessert und steigerte ihre Produktion überraschend stark. Chinas strenge Null-Corona-Politik - die immer wieder mit harten Lockdowns auch in wirtschaftlich wichtigen Zentren einhergeht - und globale Rezessionsrisiken infolge des russischen Krieges gegen die Ukraine bedrohen allerdings den Aufschwung.

"Der Zuwachs ist Folge des Lockdown-Endes", sagte der Chefvolkswirt des Bankhauses Hauck Aufhäuser Lampe, Alexander Krüger. "Da Inlandsnachfrage und Immobiliensektor schwächeln, wird die Dynamik kaum weiter steigen." Die Null-Covid-Strategie habe weiter Bestand, zudem schwächele die Nachfrage aus dem Ausland. Wichtige Handelspartner wie Deutschland stehen an der Schwelle zur Rezession.

Der am Wochenende für eine dritte Amtszeit als Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas bestätigte Präsident Xi Jinping geht davon aus, dass sein Land auf Wachstumskurs bleibt. "Die chinesische Wirtschaft hat eine große Widerstandsfähigkeit, ein großes Potenzial und einen großen Spielraum", sagte Xi am Sonntag vor Reportern. "Ihre starken Fundamentaldaten werden sich nicht ändern, und sie wird auf lange Sicht auf einem positiven Pfad bleiben."

IMMOBILIENPREISE SINKEN

Von Reuters befragte Ökonomen trauen der Volksrepublik in diesem Jahr nur ein Wachstum von 3,2 Prozent zu. Damit würde das offiziell ausgegeben Ziel von rund 5,5 Prozent deutlich verfehlt. Es wäre wirtschaftlich eines der schwächsten Wachstumsjahre seit fast einem halben Jahrhundert. Die Regierung in Peking hatte vergangene Woche überraschend die Bekanntgabe der Daten zum BIP verschoben, die eigentlich schon für den 18. Oktober geplant war. Gründe wurden nicht genannt.

Die offiziell erfasste Arbeitslosenquote in den Städten stieg im September ungeachtet des höheren Wachstums auf 5,5 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit Juni. Bei Arbeitssuchenden zwischen 16 und 24 Jahren liegt sie sogar bei 17,9 Prozent. Die Preise für neue Häuser sanken im September bereits zum zweiten Mal in Folge gegenüber dem Vormonat, was die anhaltende Zurückhaltung der Hauskäufer in diesem wirtschaftlich wichtigen Sektor widerspiegelt. Viele verschuldete Bauträger ringen darum, ihre Projekte fristgerecht liefern zu können.

