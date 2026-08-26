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26.08.2026 06:31:28
China Wafer Level CSP: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
China Wafer Level CSP hat sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,10 CNY gegenüber 0,150 CNY im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 342,5 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 9,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 376,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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