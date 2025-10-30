|
30.10.2025 06:31:28
China Wafer Level CSP verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
China Wafer Level CSP ließ sich am 27.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat China Wafer Level CSP die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,17 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,110 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 398,7 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 294,6 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
