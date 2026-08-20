20.08.2026 10:24:38

China warnt nach Trumps Iran-Drohung vor Sanktionen

PEKING (dpa-AFX) - China hat die USA vor weiteren Sanktionen gewarnt, nachdem Präsident Donald Trump einen "Wirtschaftskrieg" gegen den Iran angekündigt hatte. "Sanktionen und Druck tragen nicht zur Lösung des Problems bei", sagte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums. Alle Beteiligten sollten verantwortungsvoll handeln und die Angelegenheit auf politischem und diplomatischem Wege lösen.

Trump hatte in der Nacht zum Donnerstag mit einem "Wirtschaftskrieg" gedroht. Länder, die den Iran wirtschaftlich unterstützten, müssten mit "gewaltigen wirtschaftlichen Konsequenzen" rechnen. Konkrete Maßnahmen nannte Trump nicht.

Besonders China könnte von Trumps Drohung betroffen sein, sollte er sie wahr machen. Die Volksrepublik ist der größte Handelspartner des Irans und nimmt einen Großteil seiner Ölexporte ab./jpt/DP/jha

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