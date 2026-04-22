Toll Holdings LtdShs Aktie
WKN: 918388 / ISIN: AU000000TOL1
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22.04.2026 23:23:25
China weathered Trump's tariffs - but the Iran war is taking a toll
The Middle East conflict is putting pressure on factory orders, costs and jobs in China's export-driven economy.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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