China weiterhin wichtigster Handelspartner Deutschlands

WIESBADEN (Dow Jones)--China war im Jahr 2021 zum sechsten Mal in Folge der wichtigste Handelspartner Deutschlands. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, wurden Waren im Wert von 245,4 Milliarden Euro zwischen beiden Staaten gehandelt. Der Umsatz im Außenhandel mit China stieg damit um 15,1 Prozent gegenüber 2020. Auf den Rängen zwei und drei der wichtigsten Handelspartner folgten die Niederlande mit einem Umsatz von 206,1 Milliarden Euro (plus 20,1 Prozent) und die Vereinigten Staaten mit 194,1 Milliarden Euro (plus 13,4 Prozent).

Die meisten deutschen Exporte gingen im Jahr 2021 wie bereits seit 2015 in die USA. Im Jahr 2021 wurden dorthin Waren im Wert von 122,1 Milliarden Euro exportiert, das waren 18,0 Prozent mehr als im Vorjahr. Auf den Rängen zwei und drei der wichtigsten Abnehmerstaaten lagen weiterhin China und Frankreich.

Die höchsten Exportüberschüsse wies Deutschland im Jahr 2021 mit den USA (50,0 Milliarden Euro), Frankreich (40,0 Milliarden Euro) und Großbritannien (33,3 Milliarden Euro) aus. Für China wies der Außenhandel 2021 einen Importüberschuss von 38,1 Milliarden Euro aus.

Während der Außenhandel mit den meisten Staaten 2021 ein deutliches Plus gegenüber dem Vorjahr verzeichnete, ging der deutsche Warenverkehr mit Großbritannien nach dem zum 1. Januar 2021 vollzogenen Brexit weiter zurück. Mit einem Außenhandelsumsatz von 97,4 Milliarden Euro (minus 4,6 Prozent gegenüber 2020) fiel das Vereinigte Königreich in der Rangfolge der wichtigsten Handelspartner von Rang sieben auf Rang zehn zurück. Für Großbritannien war das die schlechteste Platzierung in der Rangfolge der deutschen Handelspartner seit dem Beginn der Außenhandelsstatistik im Jahr 1950.

February 18, 2022 02:42 ET (07:42 GMT)