KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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26.05.2026 17:08:00
China weitet Ausreisebeschränkungen für KI-Talente aus
Um KI-Fachkräfte im Land zu halten, weitet China bestehende Reiseauflagen auf Angestellte privater Firmen aus. Das könnte den gegenteiligen Effekt haben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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