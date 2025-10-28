Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|
28.10.2025 06:00:23
China will ‘save’ European auto jobs but devour rivals, warns ex-Stellantis chief
Carlos Tavares says Beijing carmakers are making inroads in Europe as local companies struggleWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
