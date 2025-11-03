China World Trade Center: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

China World Trade Center hat am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,31 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,330 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

China World Trade Center hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 931,3 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 985,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at