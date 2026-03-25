China World Trade Center präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

China World Trade Center veröffentlichte am 23.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,26 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei China World Trade Center noch ein Gewinn pro Aktie von 0,240 CNY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 949,1 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 1,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem China World Trade Center 961,6 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,19 CNY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,25 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,16 Prozent auf 3,77 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 3,89 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,14 CNY sowie einen Umsatz von 3,71 Milliarden CNY belaufen.

Redaktion finanzen.at