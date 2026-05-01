China World Trade Center zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

China World Trade Center präsentierte am 29.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,30 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei China World Trade Center noch ein Gewinn pro Aktie von 0,310 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat China World Trade Center im vergangenen Quartal 900,4 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte China World Trade Center 950,1 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at