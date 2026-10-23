China XD Electric: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

China XD Electric gab am 21.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 0,10 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei China XD Electric noch ein Gewinn pro Aktie von 0,070 CNY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat China XD Electric im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,58 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 5,67 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at