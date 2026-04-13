China XD Electric: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

China XD Electric gab am 10.04.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,07 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,060 CNY je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,03 Prozent auf 6,81 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,95 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,250 CNY beziffert. Im Vorjahr hatte China XD Electric 0,210 CNY je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahr hat China XD Electric in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 6,82 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23,74 Milliarden CNY im Vergleich zu 22,22 Milliarden CNY im Vorjahr.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,265 CNY und einen Umsatz von 24,98 Milliarden CNY in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at