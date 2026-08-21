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21.08.2026 06:31:29
China XD Electric gewährte Anlegern Blick in die Bücher
China XD Electric präsentierte in der am 19.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Mit einem EPS von 0,06 CNY lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als China XD Electric mit 0,060 CNY je Aktie genauso viel verdiente.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,71 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte China XD Electric einen Umsatz von 6,07 Milliarden CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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