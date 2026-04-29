China XD Electric: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

China XD Electric hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 CNY gegenüber 0,060 CNY im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat China XD Electric mit einem Umsatz von insgesamt 5,52 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,26 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 4,99 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at