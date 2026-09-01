China Yangtze Power: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

China Yangtze Power hat am 30.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,450 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat China Yangtze Power im vergangenen Quartal 2,91 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte China Yangtze Power 2,72 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at