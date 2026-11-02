China Yangtze Power: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

China Yangtze Power hat am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,70 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,860 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,15 Prozent auf 3,73 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte China Yangtze Power 4,06 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at