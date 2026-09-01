China Yangtze Power: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

China Yangtze Power hat am 30.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,48 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte China Yangtze Power 0,450 USD je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,91 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 2,72 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at