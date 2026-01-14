China Yangtze Power hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

China Yangtze Power gab am 13.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 0,24 CNY gegenüber 0,180 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 20,14 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 14,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17,65 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,40 CNY. Im Vorjahr waren 1,33 CNY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 4,07 Prozent auf 85,88 Milliarden CNY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 82,52 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 1,41 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 85,78 Milliarden CNY festgelegt.

Redaktion finanzen.at