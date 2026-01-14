14.01.2026 06:31:28

China Yangtze Power präsentierte Quartalsergebnisse

China Yangtze Power präsentierte am 13.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,250 USD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat China Yangtze Power in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,84 Milliarden USD im Vergleich zu 2,45 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,95 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 1,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,34 Prozent auf 11,96 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,47 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Minus -- DAX wenig bewegt -- Wall Street uneins erwartet - Tech-Werte stark -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag etwas leichter. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die Wall Street dürfte am Donnerstag gespalten starten. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen