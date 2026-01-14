China Yangtze Power präsentierte Quartalsergebnisse

China Yangtze Power präsentierte am 13.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,250 USD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat China Yangtze Power in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,84 Milliarden USD im Vergleich zu 2,45 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,95 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 1,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,34 Prozent auf 11,96 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,47 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at