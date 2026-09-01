China Yangtze Power stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

China Yangtze Power hat am 30.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,33 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,320 CNY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat China Yangtze Power im vergangenen Quartal 19,82 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte China Yangtze Power 19,68 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at