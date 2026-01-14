China Yangtze Power stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

China Yangtze Power hat am 13.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,34 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat China Yangtze Power mit einem Umsatz von insgesamt 2,84 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,45 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 15,73 Prozent gesteigert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,95 USD. Im letzten Jahr hatte China Yangtze Power einen Gewinn von 1,85 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahr hat China Yangtze Power in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,96 Milliarden USD im Vergleich zu 11,47 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at