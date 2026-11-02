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02.11.2026 06:31:29
China Yangtze Power veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
China Yangtze Power lud am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,47 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,620 CNY je Aktie generiert.
Mit einem Umsatz von 25,13 Milliarden CNY, gegenüber 29,04 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 13,49 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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