China Zheshang Bank: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

China Zheshang Bank hat am 29.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

China Zheshang Bank hat ein EPS von 0,22 CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,220 CNY auf dem gleichen Niveau gelegen.

Umsatzseitig standen 30,60 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 6,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem China Zheshang Bank 32,79 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at