China Zheshang Bank: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

China Zheshang Bank präsentierte am 26.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,07 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,060 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat China Zheshang Bank in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,30 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 29,44 Milliarden CNY im Vergleich zu 31,42 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at