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01.05.2026 06:31:29
China Zheshang Bank verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
China Zheshang Bank veröffentlichte am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 HKD gegenüber 0,230 HKD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,51 Prozent auf 34,53 Milliarden HKD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 35,06 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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