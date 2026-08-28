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28.08.2026 06:31:29
China Zheshang Bank vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
China Zheshang Bank veröffentlichte am 26.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,08 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte China Zheshang Bank 0,070 HKD je Aktie verdient.
China Zheshang Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 33,89 Milliarden HKD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,90 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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