China Zheshang Bank zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

China Zheshang Bank hat am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,14 CNY gegenüber 0,150 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 29,09 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 0,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 29,24 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at