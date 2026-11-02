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02.11.2026 06:31:29
China Zheshang Bank zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
China Zheshang Bank hat am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 0,14 CNY gegenüber 0,150 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 29,09 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 0,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 29,24 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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