PUMA Aktie
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
|
27.01.2026 01:33:41
China’s Anta Sports agrees to buy €1.5bn stake in Puma from Pinault family
Sale of 29% share comes in middle of German sportswear group’s efforts to restructureWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
