PUMA Aktie
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
|
08.01.2026 23:24:11
China’s Anta Sports has offered to buy Pinault family’s 29% Puma stake: sources
Artemis is run by Francois-Henri Pinault, chairman of Kering, which includes fashion house Gucci among its brandsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PUMA SE
|
17:58
|Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Ende des Freitagshandels Gewinne im MDAX (finanzen.at)
|
08.01.26
|MDAX aktuell: MDAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
08.01.26
|Mögliches Anta-Interesse beflügelt PUMA-Aktie (dpa-AFX)
|
08.01.26
|Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX nachmittags (finanzen.at)
|
08.01.26
|EQS-News: PUMA appoints Nadia Kokni as Vice President Global Brand Marketing (EQS Group)
|
08.01.26
|EQS-News: PUMA ernennt Nadia Kokni zur Vice President Global Brand Marketing (EQS Group)
|
08.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
08.01.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX legt zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)